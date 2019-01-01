رأى الكاتب والمحلل السياسي إلياس الزغبي أن تهديد الحرس الثوري الإيراني بمنع تصدير نفط دول الخليج والمنطقة إذا منعها الحظر الأميركي من تصدير خامها، يكشف أمرين:



– تفاقم مأزقها الاقتصادي والمالي والسياسي



– وإمكان هربها إلى الأمام بعمل أمني عسكري طائش سيرتدّ عليها وعلى أذرعها في المنطقة.



واعتبر في تصريح أن تشكيل الحكومة اللبنانية دخل اضطرارياً، وبدون إرادة المعنيين به، في دوامة انتظار تطور وضع إيران بدءاً بداخلها الصعب، وصولاً إلى النفط واليمن وجنوب سوريا، ولم يعد يقتصر على العقد الداخلية وتنازع الحصص والمكاسب.