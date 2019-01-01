الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار جنبلاط بعد لقاء عون: لم نتحدث عن الحكومة والانتخابات أعطتنا الحق بثلاثة وزراء A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى انه 'في كل جلسة نجتمع فيها مع الرئيس عون ألمس حرصه الشديد على وحدة الجبل ووحدة لبنان وخاصة الجبل، وتعلمون انه أحيانا القرار المركزي يسري ولكن بعض الذين يحملون ويتهوسون من خلال التواصل الاجتماعي لا سيطرة عليهم بالمطلق”.



وأضاف: 'أقدّر كثيراً حرص الرئيس عون على وحدة الجبل وتنوع الاحزاب وفي النهاية مرّت الانتخابات بكل هدوء من دون مشاكل الا في الشويفات للاسف، بالرغم من بعض الهيجان وأطلب من الرفاق والمناصرين التخفيف من حدة اللهجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولنفكر كما يفكر الرئيس عون بحل المشاكل الكبرى والاساسية ومنها كيفية تخفيف العجز ووضع خطة انمائية من اجل خلق فرص عمل”.



ولفت الى ان 'جميع مدارس لبنان تخرج بنسب عالية ما بين 90 و100 في المئة من البريفيه الى البكالوريا وصولاً الى الجامعات، لكن ننسى قطاعاً اساسياً وهو القطاع المهني فلم يعد هناك مهنيين في لبنان، رغم ان هذا القطاع منتجاً، فألمانيا على سبيل المثال تؤكد على أهمية المهنيين ولذلك هي دولة منتجة”.



وعن لقائه برئيس الجمهورية قال: 'كانت جلسة عامة لم نتحدث فيها عن موضوع الحكومة”.



وردا على سؤال عن وصفه العهد بالفاشل قال: 'لن اتراجع عن موقفي ولكن لو نجح قسم من العهد وليس كله بمعالجة الكهرباء منذ عام ونصف لما زاد العجز علينا”.



وشدد على ان 'الرئيس عون كان همّه دائما وحتى قبل انتخابه رئيسا للجمهورية هو الجبل والهدوء والعيش المشترك والتفاعل”.



وختاما جدد جنبلاط التأكيد ردا على سؤال ان 'نتائج الانتخابات والتصويت الشعبي أعطانا الحق بثلاثة وزراء في الحكومة”. المصدر : الانباء لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر