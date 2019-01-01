الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار أبو الحسن: زيارة جنبلاط الى بعبدا طبيعية .. وعلى صانعي العقد إزالتها! A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال رأى عضو 'اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن 'زيارة وليد جنبلاط إلى بعبدا اليوم تأتي في سياقها الطبيعي وتلبية لدعوة الرئيس عون”، وقال 'اننا نعوّل على اللقاء مع رئيس الجمهورية الحريص على الدولة ونجاح عهده”، لافتاً إلى أن 'وليد جنبلاط لا يقصد بعبدا للتفاوض بل للاستماع والمحاورة والتعبير عن موقفه، ولأنه يؤمن بالحوار والوحدة والتلاقي والتفاهم”، ومعتبراً أن 'الإيحاء بحل العقد بمجرد زيارة جنبلاط الى بعبدا اليوم تبسيط للأمور”.



وقال أبو الحسن في حديث لإذاعة 'لبنان الحر” أنه 'حتى الآن الإيجابيات ما زالت تقتصر على الشكل ولم تتخطاه إلى المضمون”، واعتبر أن 'رئيس الجمهورية في الثلث الأول من عهده وهو معني بتسهيل انطلاقة الحكومة”، داعياً 'من وضع العقد في طريق تشكيل الحكومة لإزالتها”. وجدد التأكيد على 'ضرورة احترام نتائج الإنتخابات كمعيار للتأليف”، ولفت إلى أن 'الميثاقية في حكومة ثلاثينية تفرض تمثيل الدروز بثلاثة وزراء لـ 'التقدمي”، عازياً التصلّب في موقف 'التقدمي” الى ” مواجهة محاولة التحجيم او المحاصرة لوليد جنبلاط واللقاء الديمقراطي في الإنتخابات النيابية”.



وتابع ابو الحسن: لن نسمح بمحاولات للعبث بالبيت الداخلي في الجبل. وإذا كان ثمة من يحاول خلق مشكلة في بيتنا الداخلي فعليه هو أن يعمل أن يكف عن تلك المحولات ، ونحن ثابتون على موقفنا ومطلبنا محق وغير خاضع لأي نقاش أو مساومة”، معتبراً أن 'من يحدد الوزراء الدروز هو صاحب التمثيل الدرزي الصحيح أي وليد جنبلاط”. وإذ أكد أن 'وليد جنبلاط لم يكن ولن يكون يوماً في موقع المعطّل”، رأى أن 'جزءاً من الأزمة الحكومية هو سعي البعض لنيل الثلث المعطّل”.

واضاف ان 'الكلام عن رفع السقوف السياسية لتحصين انطلاقة تيمور جنبلاط درزياً غير دقيق، والمسألة ليست تحصيناً للساحة الدرزية بل تتعلق بتحصين الجبل ولبنان، وتيمور جنبلاط محصّن بوجود الناس إلى جانبه ولا يراود وليد جنبلاط والحزب أي قلق بشأنه خصوصاً ان لديه رصيد استثنائي لا يبدده شيء بل سيضيف اليه حتماً”.



ورفض الحديث عن مواجهة جنبلاطية مع العهد والرئيس القوي وقال 'إذا تعارضنا بالرأي في ملف معين لا يعني اننا نصوّب على العهد”، معلقاً في سياق آخر بأن 'لسنا في دولة نووية ، واستعمال مصطلحات القوّة غير مقبول”.



ودعا ابو الحسن 'لبقاء المواقف السياسية ضمن هامش الحفاظ على الطائف والتوازنات، خصوصاً أن لبنان محكوم بالتوازن الدقيق والتوافق ولا إمكانية لغلبة فريق على آخر فيه وبالتالي فإن ضرب مبدأ التسوية اللبنانية يجر إلى أزمات كبرى”، معتبراً أنه 'إذا كان المطلوب منّا أن نذوب كالشمعة لإنارة درب الآخرين ، فهذا المبدأ الطوباوي نعتمده في الحياة الإجتماعية ، لكننا في السياسة لن نذوب بل نسعى لنبقى في خدمة الوطن المواطن اللبناني”.



وأكد ان 'لسنا في مرحلة صراعات بل في مرحلة إرساء توازنات معينة في تشكيل الحكومة”، ورأى 'اننا في مركبة تتجه بسرعة عالية باتجاه الهاوية، واذا لم نعدّل الاتجاه ونعيد النظر فسوف يسقط الهيكل على رؤوس الجميع”، معتبراً أن 'الوضع لم يعد يحتمل مهادنة ولا مسايرة لذلك لن نهادن على أي من الملفات التي تمس المواطن اللبناني”.



وفي موضوع النازحين السوريين قال ابو الحسن أنه 'مع تأكيدنا على تسهيل العودة الطوعية للنازحين السوريين الى وطنهم بانتظار حل سياسي شامل من ضمنه عودة النازحين السوريين الى بلدهم بشكل آمن، ليس بالضرورة ان يتم التنسيق بين الحكومتيْن لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر