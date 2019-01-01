A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أشار أمين سرّ تكتّل الجمهورية القوية فادي كرم الى أن "الحملات التي شُنت علينا من قِبل جبران باسيل هي من أثرت على الاتفاقية بين القوات و التيار".





ولفت في حديث لـ"المستقبل"، الى أنه "وبعد إعلان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الهدنة من بيت الوسط بدأت حينها الأجواء بالهدوء".

واعتبر كرم أن "فشل الدولة اللبنانية سببه انتشار الفساد، والقوات مصرّة على التمثيل لمكافحته وفرض الشفافية".

وأكد أن "هدف رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل تصغير حجم القوات والثأر للتحالف الذي قاموا به مع النائب وليد جنبلاط".

وقال كرم: "طالبنا بالتمثيل الوزاري بهدف تنفيذ المشاريع المهمة بمختلف الوزارات وليس بهدف توزير من تحالفنا معهم".

وأشار كرم الى أن "القوات تسعى لإنجاح العهد، وفي حال استمرّ باسيل في الثأر سيكون الأمر أساس فشل تشكيل الحكومة".

واعتبر أن "باسيل يسعى الى تضخيم حصته، وفي هذه الحالة هو يلغي الأطراف الآخرين".

ولفت كرم الى أن "ما يضرّ بالعهد هي قلّة المسؤولية في تأدية الواجب تجاه الدولة خلال الحكومة السابقة وفي المماطلة بتشكيل الحكومة القادمة".

وختم مشدداً على أن "الحرب المتّبعة ضد القوات، هي لاخضاعها تحت سيطرتهم والمشكلة تبدأ بعد تشكيل الحكومة في حال فرضوا عليها شروطهم بهدف إلغاء دورها" لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر