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سامي فتفت: البلد ليس بألف خير
 
 
 
 
 
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٤ تموز ٢٠١٨
 
استبشر النائب سامي فتفت خيرا على صعيد تشكيل الحكومة في ضوء اللقاءات التي تحصل بين القيادات السياسية، مشيرا الى ان الجميع بانتظار تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن فالبلد ليس بألف خير.

واعتبر فتفت في حديث إذاعي ان العقد في طريقها الى الحلحلة والرئيس المكلف سعد الحريري يقوم بجهد لافت لانجاز التشكيلة، متمنيا ان يحصل التفاوض في الغرف المغلقة وليس في العلن.

وعن عقدة تمثيل السّنة من خارج عباءة تيار المستقبل اعتبر فتفت ان للقاء رؤساء الحكومات السابقين الذي عقد في بيت الوسط بحضور الرئيس نجيب ميقاتي رمزية، لافتا الى ان من يمثل السّنة في لبنان هو الرئيس سعد الحريري وله من موقعه حرية التصرف في توزيع الحقائب.

فتفت رأى ان لقاء عون - جنبلاط ضروري وكان يجب ان يحصل سابقا.
المصدر : mtv
 
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