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إجتماع لكتلة "اللقاء الديمقراطي" اليوم
 
 
 
 
 
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٤ تموز ٢٠١٨
 
تعقد كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعا عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، في مكتب رئيسها النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو - بناية توتال (خلف قصر كليمنصو)
المصدر : mtv
 
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