إفترض رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "القوات اللبنانيىة" شارل جبور أن يكون هناك تبريد سياسي وتهدئة في حال أوقف الوزير جبران باسيل وبعض مَن يعاونه حملاتهم على 'القوات اللبنانية”. ولكن في المقابل هناك الخطوة التالية المتعلقة بالمفاوضات بين باسيل وجعجع.



جبور أكّد في حديث لوكالة أخبار اليوم أن "القوات" متمسّكة بتمثيلها الوزاري وفق رؤيتها الموضوعية ورؤيتها السياسية، لذلك أي تفاوضٍ من أجل كسر عِقَد المراوحة يجب أن يضع اي فريق "ماء في كأسه". معتبراً أنه في حال لم يكن باسيل في هذا الإتجاه، فإن 'القوات” لن تسلكَه، لأنَّ أي تنازل يجب ان يكون تنازلاً مشتركاً وإلا فالعِقَد ستراوح مكانَها ولا حكومةً في المدى المنظور