A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال ترأس رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، اجتماعا حضره النائبان وائل أبو فاعور وبلال عبدالله، الدكتور ناصر زيدان، وكيلا داخلية الشوف والإقليم عمر غنام والدكتور سليم السيد، مديرة شركة "دباس" كارلا عون، رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي زياد الحجار، رئيس إتحاد البلديات إقليم الخروب الجنوبي جورج مخول، رئيس إتحاد بلديات الشوف السويجاني يحيى أبو كروم، رئيس اتحاد بلديات الشوف الأعلى روجيه عشي، رئيس بلدية الناعمة وحارة الناعمة شربل مطر، رؤساء دوائر الكهرباء في الشوف سعيد الحاج، وسام نصر والمهندس فادي أبو خزام.



وناقش المجتمعون ملف الكهرباء في الشوف من كافة جوانبه، لا سيما لناحية الخلل الذي أصاب العمل في المرحلة الماضية.



وأثنى جنبلاط على ما "تم تنفيذه حتى الآن من قبل شركة "دباس" المتعددة العمل في المنطقة، لا سيما لناحية دفع رواتب الموظفين، والخطط الموضوعة لمعالجة النواقص المتراكمة على شبكات الشوف".



ووضع المجتمعون خطة عمل للمرحلة القادمة، في إطار من التعاون الذي يهدف لخدمة المواطنين، ولمعالحة الثغراث القائمة. واتفقوا على استمرار التنسيق في المستقبل.



وشكر الحاضرون النائب جنبلاط على المبادرة للدعوة إلى الاجتماع، مؤكدين "الحرص على مساندة الجهود التي تبذل في سبيل تحسين خدمة التغذية بالتيار الكهربائي". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر