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الرياشي بعد لقائه باسيل: اتفقنا على التهدئة ومعالجة نقاط الخلاف والحرص على المصالحة
 
 
 
 
 
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٣ تموز ٢٠١٨
 
أوضح وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، عقب لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، أن "اللقاء كان لتهدأة الأجواء وإشاعة جو جديد يليق بـ"أوعى خيك" ويليق بالاستقرار المطلوب مسيحيا".

وأشار في تصريح صحفي الى أن "اليوم هذه الخطوط اعيد فتحها واتفقنا على التهدئة من قبل الطرفين ومعالجة نقاط الخلاف ومتابعة البحث في تفاصيل عدة أخرى". وشدد على ان "الجلسة كانت لسحب فتائل الاستفزاز بين الجانبين وهناك حرص كبير من باسيل على المصالحة واهمية "اوعى خيك" لحماية المسيحيين والوطن"، مشيراً الى "اننا نمشي الى الامام مع النظر قليلا الى الخلف".

ولفت الى أن "الماضي البعيد نسيناه وطويناه، والماضي القريب يجب ان نناقاش فيه ونعالجه"، مؤكداً أن "اللقاء بين رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع وباسيل يتحدد في وقته".

وأشار الرياشي الى أنه "لم يكن هناك رسالة محددة من جعجع لباسيل، الا ان جعجع قرر إيفادي لمناقشة النقاط الموضع اختلاف بين الجحنبين والتي على اساسها ستبنى المرحلة".
 
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