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الاربعاء في ٤ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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الجميل: لضمان عودة اللاجئين الى بلادهم بأسرع وقت
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٣ تموز ٢٠١٨
التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار للتداول في ازمة النازحين السوريين في لبنان وسبل معالجتها.
وشرحت جيرار موقف الأمم المتحدة من موضوع النازحين والإجراءات العملية التي تقوم بها المنظمة الدولية في لبنان وسوريا لتأمين عودتهم بالتعاون مع السلطات اللبنانية والأجهزة الأمنية المعنية.
ونقل الجميل الى جيرار تخوف الكتائب من تفاقم الأزمة مع غياب اي حلول فعلية لا سيما أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان ينذر بالانفجار في اي لحظة نتيجة الضغوط التي يرزح تحتها.
كما وشدد الجميل على ضرورة التعاطي بالسرعة والجدية اللازمتين لموضوع بهذه الأهمية والعمل على تسهيل اجراءات عودة النازحين بأسرع وقت ممكن مع ضمان احترام حقوقهم بالعيش في بلدهم بأمن وسلام.
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