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سلام عرض الأوضاع مع شورتر
 
 
 
 
 
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٣ تموز ٢٠١٨
 
استقبل الرئيس تمام سلام بعد ظهر اليوم، سفير بريطانيا هيوغو شورتر في زيارة وداعية، وجرى عرض للاوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة.
 
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