رأى الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي في تغريدة أن "كل محاولات الانتقاص من حجم الثلاثي: المستقبل، القوات، الاشتراكي... ستبوء بالفشل، لأن هدفها تغليب عددي لتحقيق حلم "تشكيلة سليماني""!



وقال: "لا ولادة لحكومة جديدة إلّا على قاعدة ١٥/١٥ مناصفةً بين خطَّي السيادة و"الممانعة"