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الزغبي: لا ولادة حكومية على قاعدة "تشكيلة سليماني"
 
 
 
 
 
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٣ تموز ٢٠١٨
 
رأى الكاتب والمحلل السياسي الياس الزغبي في تغريدة أن "كل محاولات الانتقاص من حجم الثلاثي: المستقبل، القوات، الاشتراكي... ستبوء بالفشل، لأن هدفها تغليب عددي لتحقيق حلم "تشكيلة سليماني""!

وقال: "لا ولادة لحكومة جديدة إلّا على قاعدة ١٥/١٥ مناصفةً بين خطَّي السيادة و"الممانعة"
 
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