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المرعبي أسف لوضع قلم نفوس العبدة: معاناة يومية!
 
 
 
 
 
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٣ تموز ٢٠١٨
 
أسف عضو كتلة المستقبل النيابية النائب طارق المرعبي، خلال لقائه مع مخاتير قلم النفوس في العبدة الذين بحثوا معه مشاكل، "من سوء أحوال مركز قلم نفوس العبدة".

وقال: "سجلات القيد بحاجة ماسة الى نسخ ومكننة بعدما وصلت الى حالة اهتراء بالاضافة الى النقص الحاد بالموظفين في ظل حاجة المواطنين اليومية لاخراجات القيد والمعاملات الادارية الاخرى لمنطقة يسكنها حوالي 150000 نسمة بالاضافة الى ان مكان المركز الغير ملائم وغير لائق حيث يقع على الطريق العام وهو عبارة عن مخازن مما يزيد من الضغط وزحمة السير في منطقة شهيرة بزحمات السير مما يزعج الموظفين ويعيق اعمالهم والمواطنين".

اضاف: "سنبحث هذا الواقع مع المعنين في وزارة الداخلية ومديرية الاحوال الشخصية لمعالجة هذه المشكلة الداهمة التي تمس حاجة المواطنين اليومية".
 
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