الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار الدكاش زار الراعي موفدا من جعجع A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي صباح اليوم في الصرح البطريركي في بكركي النائب شوقي الدكاش موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. وأطلع النائب الدكاش البطريرك على اجواء اللقاء الذي جمع بالامس الدكتور جعجع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا.



واكد الدكاش للبطريرك ان "القوات ستبقى داعمة للعهد حتى النهاية"، ونقل عن البطريرك اصراره ان يبقى "التوافق قائما بين القوات ورئيس الجمهورية"، ووجه الدكاش الدعوة لغبطته لرعاية القداس السنوي لشهداء القوات الذي سيقام في 9 ايلول المقبل.



وأضاف الدكاش: "عرضت مع البطريرك الراعي للاعتداء الذي حصل على شرطة البلدية في بلدة العاقورة من قبل مسلحين من بلدة اليمونة، وأثنيت على مواقفه في هذا الخصوص ولا سيما أنه لا يقول الا كلمة الحق. كما تناول البحث استمرار التعديات وعمليات التزفيت في بلدة لاسا". وكشف عن لقاء سيعقد في 12 الجاري بين نواب كسروان وجبيل مع النائب البطريركي على ابرشية جونية المارونية المطران انطوان نبيل العنداري للبحث في هذا الموضوع.



وقال: "كما تطرقنا الى موضوع المدارس الكاثوليكية والخلاف القائم بينها وبين الاساتذة ولجان الاهل"، مشددا على "ضرورة ايجاد الحلول السريعة لهذا الملف".



ومن الزوار ايضا المطران سيزار اسايان.



فارس

ثم استقبل البطريرك الراعي ظهرا في الصرح البطريركي في بكركي نجاد عصام فارس وعقيلته زينة، في حضور المدير العام لمؤسسة فارس العميد وليم مجلي، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.



وقال فارس بعد اللقاء:" معروفة روابط محبتنا لشخص البطريرك الراعي وروابط ولائنا لمقامه الروحي والوطني. لقد نشأنا في بيت عصام فارس على محبة البطريرك وعلى التعلق به مرجعية وطنية كبيرة. ونحن على تواصل دائم معه وعلى تعاون مع المؤسسات البطريركية حول مبادرات انسانية وانمائية، وتندرج زيارتنا اليوم في هذا الاطار. وكانت مناسبة لبحث اوضاعنا الراهنة التي يقاربها غبطته مقاربة ابوية حكيمة حاضنة لتطلعات جميع اللبنانيين، وبخاصة لجهة تشكيل حكومة منتجة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية الراهنة. ونحن نضم صوتنا الى صوت غبطة البطريرك الداعي الى حكومة تعزز ثقة اللبنانيين بوطنهم وثقة المجتمع الدولي بمستقبل هذا الوطن".



وعن إمكان مشاركته او مشاركة والده الرئيس عصام فارس في الحكومة، اجاب:" ان موقفنا معروف لجهة التزامنا الدائم بخدمة لبنان وبدعمنا لمسيرة العهد بقيادة رئيس البلاد العماد ميشال عون، والمدخل المؤاتي لمشاركتنا هو مناخ الثقة والارتياح الذي تولده تشكيلة الحكومة المرتقبة. ان ما يسهم في تعزيز هذا المناخ بقيادة الرئيس عون هو التعاون القائم بينه وبين الرئيسين بري والحريري بصفتيهما الدستورية والميثاقية، ومتى طلبت منا المشاركة في حكومة بهذه المواصفات نحن على استعداد للخدمة".



وقد استبقاهم البطريرك الى مائدة بكركي.



مجلس المطارنة



على صعيد آخر يترأس البطريرك الراعي صباح يوم غد الاربعاء في بكركي الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة وعلى جدول اعماله شؤون كنسية ووطنية.



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