A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض انه ليس بالجديد ما تتعرض له "القوات اللبنانية" من حملات واتهامات وتحريض وقد شهدنا اشتدادا لوتيرتها بعد نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة ليرتفع بعدها منسوب التحريض والهجوم عشية البدء بتشكيل الحكومة في محاولة للتضييق على القوات وتحجيم حضورها وقد كان إنتاج وزرائها داخل مجلس الوزرلء نموذج أقلق وأزعج من اعتاد التشبيح دون حساب أو رقابة.



وقال محفوض عبر تويتر: لم يكد ينهي الدكتور سمير جعجع تصريحه من القصر الجمهوري بعد لقائه الرئيس ميشال عون حتى انهالت الأصوات المنتقدة تارة على لسان نائب من هنا وتارة اخرى في مقدمة نشرة اخبار من هناك وكأننا بهؤلاء يعتاشون على فُتات موائد التحريض الدائم وتأليب الرأي العام لتتثبّت مقولة ان زلم العهد هم اكثر من يلحق بالعهد ضرراً.. ولعل ينطبق على هؤلاء مقولة ومن الحب ما قتل، لكن الملفت مؤخرا ان الرأي العام اللبناني بات يجيد التمييز بين الأشرار والأخيار. المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر