أكد النائب السابق انطوان زهرا أنه "بالنسبة للقوات المهم ان لا يقال محظور علينا نيابة المجلس أو حتى الوزارات السيادية".



وأضاف زهرا في حديث للـ"ان بي أن": "لا نقبل ان نتصنف على أننا أقل من الاحزاب الأخرى".



وأوضح زهرا أن المصالحة التي حصلت بين القوات والتيار الوطني الحر هي مشروع استراتيجي، أشعر الناس بالراحة.

وأردف: "نساند العهد، ولكن لا نقف مع الاطراف على "العميانة".



وشدّد زهرا على أن مطلب القوات تجهيز الجيش اللبناني بأهم الأسلحة، هدفه التمكن إسقاط سلاح حزب الله.

وقال: "على الرغم من عدم وجود فيتو من قِبلنا على أحد إلا أننا نرفض فرض فيتو من أحد علينا".