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زهرا: نساند العهد ولكن لا نقف مع الاطراف على "العميانة
 
 
 
 
 
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٣ تموز ٢٠١٨
 
أكد النائب السابق انطوان زهرا أنه "بالنسبة للقوات المهم ان لا يقال محظور علينا نيابة المجلس أو حتى الوزارات السيادية".

وأضاف زهرا في حديث للـ"ان بي أن": "لا نقبل ان نتصنف على أننا أقل من الاحزاب الأخرى".

وأوضح زهرا أن المصالحة التي حصلت بين القوات والتيار الوطني الحر هي مشروع استراتيجي، أشعر الناس بالراحة.
وأردف: "نساند العهد، ولكن لا نقف مع الاطراف على "العميانة".

وشدّد زهرا على أن مطلب القوات تجهيز الجيش اللبناني بأهم الأسلحة، هدفه التمكن إسقاط سلاح حزب الله.
وقال: "على الرغم من عدم وجود فيتو من قِبلنا على أحد إلا أننا نرفض فرض فيتو من أحد علينا".
 
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