الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار زمن الوصاية السورية قد ولّى… أبي اللمع: لا يستطيع أحدُ وضع فيتو على "القوات" A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد عضو تكتل 'الجمهورية القوية” النائب ماجد إدي أبي اللمع أن 'القوات” مصرة على دعم رئيس الجمهورية ميشال عون ودعم 'العهد” لإنها ساهمت بإيصاله، وقال: 'الكلام عن رفض بعض الملفات في الحكومة، رفضناها بالإضافة الى عدد كبير من الأحزاب الى جانبنا ولن تكن بوجه التيار إنما بوجه الفساد”.



كلام أبي اللمع جاء خلال مقابلة تلفزيونيّة عبر 'الجديد” أكد خلالها أن هناك فرق بين 'العهد” وبين 'التيار الوطني الحرّ” والقضايا الخلافية يمكن حلها داخل مجلس الوزراء لجهة رفض حلفاء 'التيار” أيضًا الملفات التي رفضتها القوات. وقال: ” إتفقنا على المناصفة بيننا وبين 'التيار” وليس تقاسم كل الحصة المسيحية فهناك فارق كبير والإختلاف الحكومي وارد جدًا”.



وسأل أبي اللمع: 'لماذا هذا الحديث القاسي ومحاولة تطويق 'القوات”؟”. مشددًا أن حديث الرئيس عون إيجابي جدًا، ولكن في العلاقة مع 'التيار” الإختلافات والتباينات في وجهات النظر طبيعية.



وعن لقاء جعجع – باسيل وعلاقة 'القوات” – 'التيار” قال أبي اللمع: 'لقاء الدكتور جعجع والوزير باسيل يحتاج الى ترتيبات، وهذا السجال وصل الى طريق مسدود لمصلحة الفريقين والحكومة وكل لبنان، ونحن ذاهبون باتجاه التهدئة والتفاهم على قاعدة لقاء جعجع – عون وكلام عون عندما قال 'القوات” عين و”التيار” عين”. مشيرًا أن التسوية في السياسة إنجاز كبير وبالتالي المفاوضات ومقاربة المواضيع بشكل عقلاني واجب.



وفي ملف عقدة المقاعد الدرزيّة في تشكيل الحكومة أكد أن 'التقدمي الإشتراكي” في السياسة يستحق الثلاث حقائب، وقال: 'يمكننا ان نشكل حكومة تعكس التمثيل السياسي في لبنان، والموضوع في السياسة يختلف عن الأرقام”.



وتابع: 'هناك تعددية طائفية كبيرة في لبنان وهذا الأمر يشكل صعوبة في ملف التأليف واليوم نريد حكومة وفاق وطني لذلك يجب إعتماد قاعدة التمثيل السياسي للفرقاء في التمثيل الحكومي، فالطبقة السياسية تعي أهمية التمثيل السياسي، ويجب ان يقارن هذا التمثيل بالتمثيل العددي لكل فريق سياسي”.



وشدد أبي اللمع أن 'التيار الوطني الحرّ” أظهر موقفًا واضحًا وأنه ليس '8 آذار”، ولكن المواقف الإستراتيجية لا تعكس العمل اليومي والحكومي وغيره، و”التيار” ليس متموضعًا سياسيا واستراتيجيًا في مكان واحد.



وأضاف:” المملكة العربية السعودية صديقة للبنان وتصرفت على هذا الأساس، ولطالما السعودية لم تتدخل في السياسة الداخلية للبنان بل وقفت الى جانبه ودعمت إستقراره، فالحصص والحقائب تدور في الكواليس وليس في الصحف فلنترك الأمر الكواليس”.



وتابع: 'زمن الوصاية السورية قد ولّى ولا أحد من الفرقاء السياسيين يستطيع وضع أي فيتو على 'القوات اللبنانية المصدر : موقع القوات اللبنانية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر