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الحجار: لاعتماد معيار المصلحة الوطنية في التأليف
 
 
 
 
 
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٣ تموز ٢٠١٨
 
رأى النائب محمد الحجار في حديث الى "اذاعة صوت لبنان - 93,3"، أن "الأجواء المواكبة لتأليف الحكومة تحسنت من خلال تفعيل المشاورات واللقاءات التي تهدف الى التهدئة وتشمل الجميع".

وأوضح أن "التأليف قد لا يكون اليوم او غدا، لكن الاجواء أصبحت مناسبة اكثر وستنتهي لتشكيل الحكومة في الأيام المقبلة، لا سيما بعد عودة الرئيس نبيه بري من الخارج لما له من دور كبير في حلحلة العقد".

وأكد أن لا "عامل خارجيا يعيق ولادة الحكومة في ظل الشراكة الموجودة بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، وان المعيار الذي يجب أن يعتمد في التأليف هو معيار المصلحة الوطنية، الذي يسمح للحكومة بأن تقوم بواجباتها، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها لبنان".
المصدر : المستقبل
 
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