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كرم: زيارة جعجع امس لرئيس الجمهورية فتحت مرحلة جديدة ايجابية
 
 
 
 
 
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٣ تموز ٢٠١٨
 
اشار أمين سرّ تكتل "الجمهورية القوية" فادي كرم الى أن "زيارة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع امس لرئيس الجمهورية، فتحت مرحلة جديدة ايجابية بين الطرفين لتسهيل تأليف حكومة مبنية على التفاهم والوصول الى حكومة تمثل الثقل السياسي للافرقاء السياسيين في لبنان".
واعتبر كرم في حديث لـ"صوت لبنان" (100.5) أن "القوات كان لديها مشكلة بمحاولة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الاستئثار في عملية التأليف والتمثيل المسيحي ، ولكنهم يريدون التفاهم معه على عدة امور".
وقال كرم: "كنا قد صرحنا اكثر من مرة اننا نريد التفاهم المسيحي كما التفاهم الثنائي الشيعي".
وأكد كرم أن "لقاء جعجع وباسيل سيحدث حين يكون هناك ضرورة وحينها يتم الاتفاق على المكان والزمان
 
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