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الثلثاء في ٣ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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جنبلاط عرض للاوضاع مع الامين التنفيذي للإسكوا في غرب آسيا
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٢ تموز ٢٠١٨
استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في منزله في كليمنصو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتور محمد على الحكيم، وعرض معه آخر الاوضاع في العالم العربي والمنطقة.
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