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جعجع: توافقنا على خارطة طريق لتشكيل الحكومة
 
 
 
 
 
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٢ تموز ٢٠١٨
 
أكد رئيس حزب 'القوات اللبنانية” سمير جعجع أنه قال لرئيس الجمهورية ميشال عون أن بإمكانه الإعتماد على”القوات”، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على خارطة طريق.

كلام جعجع جاء عقب لقائه عون في قصر بعبدا موضحًا أنهما تطرقا حول موضوع تشكيل الحكومة، وقال: 'لم نضع 'فينو” على أحد كما أننا لم نقبل بوضع أي 'فيتو” علينا.

واعتبر أن مسألة الأعداد والحصص لن يتم الحديث عنها في الإعلام متمنيًا عدم الدخول في موضوع الأحجام والحصص.

وأوضح جعجع أن الرئيس عون أكد أن 'التيار” في عين و”القوات” في عين، وأضاف: 'يجب أن يكون سقف معين للتنازل لدى جميع الأفرقاء”.

ورأى أن الرئيس المكلف سعد الحريري يعتبر أن تعاطيه مع 'القوات” من الأشياء الطبيعية وعدم التعاطي معها أمر غير طبيعي.

وتابع: 'لم نضع أي استراتيجية دفاعية لكن وضعنا خارطة طريق لتشكيل الحكومة”.

وأكد جعجع أن التواصل مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل سيعود منوّهًا بالتمييز بين الرئيس عون وبين التيار 'الوطني الحر”.

كما اعتبر أن ما يربط 'القوات” بـ”الوطني الحر” ليس وثيقة أو اتفاق إنما الترجمة والأفعال وعندما يسود المنطق لا يستطيع أحد أن يرفض المطالب المنطقية و قال: 'دعمنا للعهد مطلق”.

وأشار إلى أن البعض ينظر إلى دعم 'القوات” للعهد وكأن علينا تأييد كل ما يقوم به وزراء 'التيار”.

وختم جعجع: 'الأجواء واعدة وسنبدأ بالخطوات التي اتفقنا عليها”.
 
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