استقبل الرئيس فؤاد السنيورة ظهر اليوم في مكتبه في بلس رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة اسمر وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وسبل معالجتها من مختلف الجوانب.



الرئيس السنيورة استقبل إثر ذلك سفير الامارات العربية المتحدة في لبنان حمد سعيد الشامسي وكان اللقاء مناسبة لاستعراض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.