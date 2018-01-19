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الحريري استقبل رياشي
 
 
 
 
 
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٢ تموز ٢٠١٨
 
استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ببيت الوسط عند الساعة الخامسة عصر اليوم وزير الإعلام في الحكومة المستقيلة ملحم رياشي.
 
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