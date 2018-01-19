استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ببيت الوسط عند الساعة الخامسة عصر اليوم وزير الإعلام في الحكومة المستقيلة ملحم رياشي.

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