غرّد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي عبر "تويتر" قائلا: "المرجع القضائي لأي إعلامي هو محكمة المطبوعات مع حذف التوقيف والسجن، لن نقبل بحجز حرية اي احد، اي احد من الذين يدافعون عن الحرية".

