غرد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر "تويتر" قائلا:"لماذا كل هذه الحرب على تمثيل "القوات اللبنانية" في الحكومة الجديدة؟ هل لأن وزراء "القوات" أبلوا بلاءً حسناً في حكومة تصريف الأعمال؟ أهكذا يكافأ حسن السيرة وحسن إدارة أمور الدولة؟"

المصدر : lbc

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