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بلال عبد الله : هناك من يتجاوز الخطوط الحمر... وأين كان العهد ناجحا؟
 
 
 
 
 
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٢ تموز ٢٠١٨
 
رأى عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله أن العقدة الوحيدة في تشكيل الحكومة هي الجنوح الى السلطة، معتبرا ان الفريق الذي يعرقل الحكومة يريد الثلث المعطل تحت شعار "حكومة العهد".

عبد الله الذي اعتبر لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن هناك من يتجاوز الخطوط الحمر، سأل:"هل الوقت المناسب لمناقشة الطائف وتعديله؟ معتبرا ان هذا الامر هو لعبة ودوامة خطرة على الجميع.

وأشار عبد الله الى أن البلد يقوم على توازنات وتوافق، وسأل: "أين كان العهد ناجحا؟" وقال:"حصة الدروز يسميها وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط ونقطة على السطر".
المصدر : lbc
 
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