الثلثاء في ٣ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 01:02 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
محفوض: ما يحق لـ"التيار" أو لسواه يحق مع حبة مسك لـ"القوات"
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢ تموز ٢٠١٨
 
أكد رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض في تصريح أنه "وفي حين تتراكم الأزمات السياسة والاجتماعية، ينبري فريق اعتاد الصراخ من دون نتيجة على إثارة المشاكل واتهام الآخرين، ظنا منه أنه بذلك يشيح نظر الناس عنه وعن فشله وما يتسبب به من ضرر، فنراه يسعى وراء المناصب، متجاهلا عن قصد ان السلطة لا تعالج الأزمات، بل الحكم والحكومة المتجانسة بفريق عمل تثمر وتنتج".

وسأل في تصريح "هل الضجة التي أثيرت حول مرسوم التجنيس ذهبت هباء، وعلى طريقة ما كتب قد كتب؟ وما التحقيقات سوى ذر للرماد في العيون. فالكلام عن ان المجنسين بدأوا بالاستحصال على أوراقهم الثبوتية، اي أنهم باتوا يحملون بالفعل الهوية اللبنانية، وهذا إن صح، فنحن امام ازمة تضاف الى الكم الهائل من الأزمات المتراكمة".

واستغرب الكلام عن اتهامات حول هوية من سرب مرسوم التجنيس، فهل كان يعتقد أدعياء الامر ان قضية خطيرة بهذا الحجم كانت لتبقى طي الكتمان، واستطرادا لماذا يخشى اصحاب المرسوم من نشره ما لم يكن ليكتنفه أخطاء وشواذات، ولعل الغموض هو ما دفع بافتضاح الامر لنسأل من جديد ما هي المبررات والغايات".

أضاف: "أما عن حقيبة وزارة الدفاع والاصوات التي لا شغل لها سوى السماح او عدم السماح بإعطائها لحزب القوات اللبنانية، وكأن هناك وزارة محظورة عليهم، لكن على هؤلاء أن يفقهوا ان لا محظورات على اي فريق وما يحق لفريق التيار الوطني الحر أو لسواه يحق مع حبة مسك لفريق القوات اللبنانية ونقطة عالسطر".
المصدر : mtv
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٣ تموز ٢٠١٨ - قاطيشا: البعد الاستراتيجي واحد بين "القوات" و"المستقبل" »
٣ تموز ٢٠١٨ - السنيورة : لا موقع في الدولة حكر على طائفة أو مذهب »
٣ تموز ٢٠١٨ - محفوض: زلم العهد أكثر من يلحقون الضرر به »
٣ تموز ٢٠١٨ - زهرا: نساند العهد ولكن لا نقف مع الاطراف على "العميانة »
٣ تموز ٢٠١٨ - زمن الوصاية السورية قد ولّى… أبي اللمع: لا يستطيع أحدُ »
٣ تموز ٢٠١٨ - الزغبي: لا ولادة لحكومة جديدة على قاعدة "تشكيلة »
٣ تموز ٢٠١٨ - فرعون أولم على شرف العبسي: مدرسة في المحبّة والأمل »
٣ تموز ٢٠١٨ - الجميل من بعبدا: البلد في خطر والمطلوب خطوات انقاذية »