A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لفت النائب السابق ​مصطفى علوش​ إلى أنه 'في ظل التكتم لا يمكن ان نعتبر ان الامور وصلت الى خواتيم ايجابية ونتائج حاسمة في عملية تأليف ​الحكومة”​، مشيرا إلى أن ​”الدستور​ هو المعيار الوحيد للتمثيل العادل للطوائف في الحكومة اما الحديث عن معايير أخرى فهو كلام خارج عن المنطق".



وأكد علوش في حديثه لإذاعة 'صوت لبنان – الضبية” أن 'المطلوب هو احترام أن يكون هناك حكومة فاعلة لا تدخل الحابل بالنابل للتعطيل”، معتبرا ان 'حل عقدة نائب رئيس المجلس يقطع نصف الطريق نحو التأليف أو اكثر ولكن علينا ان ننظر اعلان ذلك بشكل واضح".



ورأى أن المهم هو أن 'التفاهم الرئاسي قائم على عدم الذهاب الى السجال غير المجدي وهذا ما أكده الرئيس سعد الحريري”، لافتا الى 'اللقاء مع رؤساء الحكومات السابقين هو للاستشارة واطلاعهم على ما تم الوصول اليه حتى الآن".



وأشار علوش إلى أن 'العبرة تبقى في الخواتيم التي لا تزال غير واضحة أي اعلان التركيبة الحكومية التي قد تكون بعيدة لعدة اشهر او قريبة لعدة أيام”، مضيفا: 'المهم هو الوصول الى حلحلة لأنه اذا جرى حل مسألة الاحجام نكون امام قضية توزيع الحقائب التي ستكون بالأهمية ذاتها".



واعتبر أن 'التعقيدات محلية تترجم بعدم رضى أطراف وقبول اطراف أخرى" المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر