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ما موقف ميقاتي بحال اعتذر الحريري؟
 
 
 
 
 
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٢٢ تموز ٢٠١٨
 

اشار الدكتور خلدون الشريف الى ان "مجموعة ميقاتي ستذهب إلى القضاء وستدّعي على مَن افترى عليها في ملف القروض الإسكانية وقد يكون للإبتزاز السياسي مكان في الموضوع".

وقال الشريف في حديث لـmtv: "المطلوب تنازلات ومن مصلحة البلد مراعاة الأطراف الدولية المؤثّرة وكتلة "الوسط المستقل" ليست طرفاً في تجمّع مذهبي".

واضاف "رئيس الحكومة وحده المكلَّف تشكيل الحكومة والرئيس نجيب ميقاتي ليس شخصيّة موالية أو مُعارضة بالمطلق وموضوع توزيري بين ميقاتي والرئيس سعد الحريري".

وتابع "هناك استدعاء لعقدة سنية ونُطالب بحقّنا بالتمثيل في الحكومة واستحقاقات داهمة تنتظر لبنان أبرزها ملف النازحين السوريين"، مضيفا "الأجواء توحي كأنّ الأحزاب هي مَن يشكّل الحكومة ولاحترام مقامات الرؤساء ولا يستخفنّ أحداً بما حصل في هلسنكي".

واكد ان "لا عقدة دولية تُعرقل التأليف وتمثيل "لبنان القوي" والمشكلة الدرزية سببا تأخير ولادة الحكومة"، مستطردا: "لا مشكلة بين الرئيس ميشال عون والحريري و"الوقت بيطرّي كل شي" وعلى الحكومة المقبلة تحمّل مسؤولياتها تجاه الناس".

واوضح الشريف ان "لا تواصل بين الرئيس السوري بشار الأسد وميقاتي والإتفاقات الدولية أكبر بكثير من قدرة لبنان على مواجهتها".

وردا على سؤال قال: "الرئيس ميقاتي أكّد أنّه سيُعيد تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة في حال اعتذر عن التأليف".
المصدر : mtv
 
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