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زعيتر يعتذر من اللبنانيين
 
 
 
 
 
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٢٢ تموز ٢٠١٨
 
رأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر أنه "من المفروض أن يأخذ القطاع الزراعي الاهتمام من الدولة، ولكن للأسف الحكومات المتعاقبة غيبت الزراعة ودعم المزارعين من خططها، بينما أعظم دول العالم تركز على موضوعي المياه والزراعة، وبعض الدول تقوم بالمستحيل في سبيل تأمين الاكتفاء الذاتي من الانتاج الزراعي".

واعتبر أن "السياسات الزراعية المعتمدة في لبنان تجعلنا لا نستطيع المنافسة، لذا المطلوب توفير العوامل التي تؤدي إلى تخفيض الكلفة، لأن المزارع يتكبد أعباء كبيرة لتأمين المياه للري وبدل ضمان الأرض والاستثمار والمحروقات وغير ذلك من مقومات الانتاج".

وقال: "أعتذر من جميع اللبنانيين لأنني لم أتمكن من القيام بما كنا قد خططنا له، على أمل في أن تضع الحكومة القادمة خطة زراعية تلبي طموحاتنا، وتخدم الزراعة والمزارع والاقتصاد الوطني".

كلام زعيتر جاء خلال توزيع "حلابات أبقار" لأربعين مزارعا من مربي المواشي في الحيازات الصغيرة في مركز مصلحة الزراعة في بعلبك في حضور رئيس مصلحة الزراعة في محافظة بعلبك الهرمل الدكتور أكرم وهبي.
المصدر : lbc
 
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