أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال النائب بيار بو عاصي ضرورة تحديد سياسة إسكانية عامة تستهدف ذوي الدخل المحدود حصراً على ان يتم تمويلها بشكل أساس من مصرف لبنان وضمن شروط رقابة واضحة وذلك "بعدما حصل ما كنّا نحذر من عواقبه وبعد توقف مصرف لبنان عن دعم القروض الإسكانية مع ما نتج عن ذلك من ظلم اجتماعي واعاقة للحركة الاقتصادية في البلاد".



وطالب بو عاصي في بيان بتحقيق شفاف من قبل الأجهزة المختصة لتبيان الحقيقة امام الرأي العام ومحاسبة المسؤولين في حال ثبت صحة كل التهم التي تتناول دعم القروض لغير مستحقيها او ما يحكى عن قروض مدعومة لم تستثمر في قطاع البناء