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الاحد في ٢٢ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:14 م
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إخضاع "هدية بوتن" لترامب لفحص أمني
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٢٢ تموز ٢٠١٨
تخضع كرة القدم التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لنظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال قمة هلسنكي، لفحص أمني روتيني.
وتقول السلطات الأميركية إن "مثل هذا الفحص يسري على جميع الهدايا المقدمة لترامب".
وقدم بوتن كرة قدم إلى ترامب، خلال مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائهما هذا الأسبوع في فنلندا".
وقال ترامب إنه "سيعطي الكرة لابنه بارون 12 عاما، وهو أحد مشجعي كرة القدم".
وغرد السناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، وهو أحد منتقدي بوتن، قائلاً إنه "بعد تبادل الآراء ستخضع الكرة للفحص و "لن يُسمح بها في البيت الأبيض".
وتعليقا على ذلك قال مدير المخابرات الأميركية دان كوتس، في مؤتمر أمني، إنه متأكد من أن الكرة "يجرى فحصها بعناية شديدة
المصدر :
سكاي نيوز
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