A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دعا ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ أصحاب السلطة السياسية إلى أن يتحلوا بالتجرد عن مصالحهم الخاصة وأن يتعالوا عن صفقاتهم وتقاسم المغانم على حساب المال العام وأن يتفانوا في خدمة الخير العام والعمل على قيامة دولة القانون والمؤسسات ويكرسون أحزابهم وانتماءاتهم من أجل الكيان اللبناني التعددي”.



كلام الراعي جاء خلال ترؤسه قداسا احتفاليا على قمة جبل الصليب و​مار شربل​ فاريا، حيث أكد أن 'التعديدة الثقافية والدينية هي ميزة لبنان ورسالته في محيط يحتم الأحادية في الدين والحكم”.



واعتبر الراعي أن عن قرار الكنيست الإسرائيلي الذي اعتبر اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي مرفوض لأنه يقصي الديانيتن المسيحية والاسلامية وشعبنا المسحيي هناك بكل كنائسه ويقضي على ​القضية الفلسطينية​ ومسار السلام، ولا يحق للشعب اليهودي الاعتداء والاقصاء.



ووجه الراعي النداء الى منظمة الأمم المتحدة و​مجلس الامن​ من أجل 'اصدار قرار يبطل قرار الكنيست المشين ويعيد التأكيد على القرارات الدولية السابقة”.



وختم الراعي بالقول ان 'لبنان صغير لكنه كبير في هذا المحيط من العالم”، متسائلاً 'أليس من المعيب امام هذه الأزمات المعيشية والاقتصادية ان تكون عقدة تأليف ​الحكومة​ محصورة بتوزيع الحصص بدلا من ايجاد حكومة تضم خبراء تكنوقراط يحققون الاصلاحات في البلد” المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر