الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان تويني: وزارة مكافحة الفساد هي وزارة الأوادم والنزاهة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الاعمال نقولا تويني البيان الاتي: "نشكر النائب سيزار المعلوف على حسن نياته تجاه الوزير نقولا تويني وتجاه مكافحة الفساد في لبنان ونثني على ما وعد به لو ثبت له الذنب، لكن في النظام الديمقراطي اللبناني والنظام الدستوري هنالك 3 سلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية. ومن اختصاص القضاء تحديد هوية المذنب وإصدار الاحكام، وكل متهم بريء حتى صدور الحكم المبرم والنهائي. ولو اعتمدنا المنطق القائل ان كل مشتبه به هو مذنب وتم الاعلان عنه كما يطالب سعادة النائب المعلوف لتحولنا الى نظام الحكم بالمناداة والشائعات ولا يجوز ذلك. فعلى النائب التشريع لكي لا يحصل الجرم وعلى القضاء تطبيق التشريع. وفي ما يخص الدولة المنهوبة، لقد لفت الوزير نقولا تويني مرارا إلى انه تم نهبها نتيجة تفاقم الحرب الأهلية وتقاسم أمرائها والميليشيات أموال الدولة والناس حتى الاستدانة، ويكمن الحل اليوم في تكاتف السلطات الثلاث ضمن برنامج واضح ويتوجب عليكم كنواب إصدار القوانين الأربعة التابعة لقانون الحق في الوصول الى المعلومات: الإثراء غير المشروع، وحماية كاشفي الفساد، والآلية الموحدة للمناقصات والصفقات، والهيئة العليا لمكافحة الفساد.



ويعتبر الوزير تويني أن وزارة مكافحة الفساد هي وزارة الأوادم والصحوة والنزاهة والعودة عن الخطأ، وهذا ما صممه فخامة رئيس الجمهورية لهذه الوزارة، وأن كل الحكومات والشعوب بدأت في محاربة الفساد ونجحت عبر أساليب معينة تم اعتمادها - وقد قمنا بدراستها - تبدأ بالوعي أساسا ثم التشريع، وبعدها العمل الكفاحي". المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر