A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال وقّعت الصين والسنغال اتفاقات جديدة لتعزيز روابطهما الاقتصادية وذلك لمناسبة زيارة دولة يؤديها الرئيس الصيني شي جينبينغ لدكار هي الاولى على هذا المستوى منذ نحو عشر سنوات.



واستقبل الرئيس السنغالي ماكي سال نظيره الصيني لدى وصوله الى دكار التي تمثّل المحطة الاولى في جولة افريقية يزور خلالها ايضا الرئيس الصيني رواندا وجنوب افريقيا.

وقال الرئيس السنغالي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني انهما اجريا مباحثات "حول التعاون الثنائي والعلاقات الصينية-الافريقية والمستجدّات الدولية".



وأشاد بالصين باعتبارها "احد اكبر اقتصادات العصر الحديث" وبشعبها "الذي شكّلت مسيرته رسالة أمل" تظهر ان "التخلّف ليس قدرا وان معركة التقدّم تُكسب أولا عبر روح الكفاح".



من جهته قال الرئيس الصيني "في كل مرة آتي الى افريقيا ألاحظ الحيوية الكبيرة لهذه القارة الموعودة بمستقبل زاهر"، مؤكدا "ثقته التامة بمستقبل التعاون الصيني-الافريقي".



وكان الرئيسان وقّع قبيل مؤتمرهما الصحافي المشترك عشرة اتفاقات في مجالات تتصل بالقضاء والتعاون الاقتصادي والتقني والبنى التحتية وتعزيز الموارد البشرية والطيران المدني.



وحظي الرئيس الصيني باستقبال شعبي في شوارع دكار المصدر : mtv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر