أعلنت "واشنطن بوست" عن إبرام "صفقة" بين ​روسيا​ و​الكيان الصهيوني حول ​سوريا​، لافتة إلى ان الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ورئيس وزراء حكومة العدو الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ توصلا قبل لقاء الرئيسين الروسي والأميركي في هلسنكي في 16 تموز، إلى اتفاق "تعترف بموجبه إسرائيل بسيطرة ​الجيش السوري​ على محافظات درعا وسويداء و​القنيطرة​ في الجنوب السوري وتلتزم باتفاق فض الاشتباك الصادر في عام 1974 مقابل أن تتعهد ​موسكو​ بإقناع إيران بألا تقترب قواتها من الحدود السورية "الإسرائيلية" على مسافة تقل عن 80 كيلومترا، وتَعِد بعدم الاعتراض عندما تقصف إسرائيل أماكن وجود أسلحة إيرانية في الأراضي السورية".



وأضافت الصحيفة الأميركية إنه تم تأييد هذا الاتفاق خلال لقاء بوتين وترامب في ​فنلندا​.