A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أوضح مدير الإستخبارات الوطنية الأميركية دان كوتس أنه لم يكن يقصد أبداً إبداء عدم احترام للرئيس الأميركي دونالد ترامب من خلال ما وصفه "برده غير الملائم" على أنباء اعتزام ترامب عقد قمة ثانية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وأصدر كوتس بياناً للحد من الأضرار الناجمة عن حديث أدلى به خلال منتدى أمني بمعهد أسبن في كولورادو يوم الخميس الماضي وعبر خلاله عن دهشته من الأنباء التي قالت إن ترامب يعتزم عقد قمة أخرى مع بوتين.



وقال كوتس: "بعض التغطية الصحافية لم تدرك حسن نواياي برد فعلي على الأنباء العاجلة التي أُبلغت بها أثناء مقابلة على الهواء". وأضاف: "لم أقصد برد فعلي، الذي أقر بأنه لم يكن ملائماً، توجيه أي إهانة أو انتقاد لأفعال الرئيس".



وتابع في بيانه "أنا وكل العاملين في المخابرات ملتزمون بتوفير أفضل المعلومات المتاحة وكل الدعم لجهود الرئيس ترامب الحالية لوقف محاولات روسيا للتدخل في انتخابات مقبلة وبناء علاقات دولية قوية من أجل إرساء السلام ونزع الأسلحة النووية من الأنظمة الخطرة وحماية وطننا وحلفائنا". المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر