الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان نقابة سائقي الشمال: للمشاركة في إضراب 25 تموز A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عقدت "نقابة السواقين في محافظة لبنان الشمالي"، جمعية عمومية في مركز رشيد كرامي الثقافي نوفل، تحت عنوان "للدفاع عن حقوقكم المزمنة ورغم الوعود التي لم يتنفذ منها شيئا"، في

حضور رئيس اتحاد النقل البري لسائقي السيارات العمومية في لبنان عبد الامير نجدة، أركان إتحاد نقابات العمال في الشمال، وإتحاد أرباب العمل.



وألقى نقيب السواقين العموميين في الشمال شادي السيد كلمة، دعا فيها جميع السائقين العمومين والمواطنين الشماليين إلى "ألمشاركة الكثيفة في الاضراب العام، المحدد من قبل إتحادات النقل البري في لبنان يوم الاربعاء المقبل، وذلك نظرا لتراكم المطالب وعدم تنفيذ أي منها، والتي يعاني بنتيجتها أبناء المجتمع الشمالي كافة"، وشدد على أن "التقاعس عن المشاركة في الاضراب المقرر، يجعل السلطة تتمادى بإهمال وضع الحلول العملية والسريعة لوضع حد لمعاناتكم".



وأكد السيد على المطالب التي تتضمن: "العمل على ملاحقة السيارات الخصوصية والسيارات التي تعمل بلوحات مزورة والسيارات الاجنبية والسائقين الاجانب، والذين أصبحوا ينافسون السائق اللبناني والسائق العمومي في لقمة عيشه، مع ضرورة مكافحة الشركات غير الشرعية، والوقوف الى جانب أصحاب الباصات في مطالبهم المحقة، وخاصة نقل الملكية وتأمين مواقف لهم، والسماح لكافة السيارات العمومية الدخول إلى حرم المطار، ورفض الزيادة العشوائية لاسعار المحروقات، ووضع حد للاسترسال برفع تلك الأسعار وخاصة مادة البنزين، وإقرار خطة تنظيم النقل الوطنية لإنهاء الفوضى وزحمة السير، ومعالجة مشاكل الضمان الاجتماعي، وخصوصا مركز الضمان في طرابلس،الى جانب وضع حد لموضوع المستحقات المالية للموظفين المياومين، والتي لم تدفع لهم منذ ما يقارب السنتين".



وتوجه بالشكر لوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة الذي "لا يتوانى عن متابعة هذا الملف"، مطالبا "بالعمل على إفتتاح مركز ضمان لقضاء المنية-الضنية، أسوة بباقي الأقضية، وبإعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة، وتعديل قانون الايجارات،إضافة إلى إيجاد تنظيم زمني للحفريات وألاشغال في المدينة، والإسراع في تنفيذ الاعمال، خاصة من أجل عدم إعاقة حركة المواطنين".



وختم قائلا: "كونوا حاضرين للدفاع عن لقمة عيشكم، عشتم وعاشت الحركة النقابية وعاش لبنان".



ثم تحدث نجدة فخاطب السائقين بالقول: "إننا معا في قطاع النقل الذي يشمل 21 نقابة وأربعة إتحادات، وكنا في ما مضى متفرقين وعملنا على لم شملنا، ونقدر بذلك على تحقيق بعض المطالب ونعجز عن تحقيق معظم المطالب الأخرى، وأمام هذا الواقع نحن بصدد هذا الإضراب الذي سبق وأعلنا عنه في الأول من شباط، ولكن بعد الاجتماعات واللقاءات التي جرت مع بعض الوزراء، ومع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، والذي تعهد بتحقيق مطالب السائقين العموميين، بانتظار إنجازه لخطة النقل وإصطحابه إياها إلى باريس لإيجاد تمويل لها، على أن نبقى على إتصال في ما بيننا، لكنه عاد من باريس ولم نتمكن منذ ذلك الوقت من اللقاء به على الرغم من طلبنا المتكرر لذلك".



أضاف: "اليوم تجري في الكواليس مشاورات عدة حول مطالبنا، ونتمنى من هنا، أن نصل إلى تحقيق هذه المطالب ومنها البنزين، ومطلب مراكز المعاينة".



وتابع: "لقد تمكنا بعد لقاء رئيس الجمهورية، من تحويل ملف تلزيم المعاينة إلى مجلس شورى الدولة ومن تعطيل التلزيم، ونتطلع إلى إعادتها لكنف الدولة، لأن هناك 420 مليون دولار ستتقاضاهم شركات مقربة من السلطة، وأمام هذا الواقع سنستمر في نضالنا لاعادتها إلى كنف الدولة".



وختم: "بالطبع ثمة الكثير من المشاكل: من تعذر التواصل مع المسؤولين، إلى إنتشار السيارات الخصوصية وعمل غير اللبنانيين، وهنا نسأل عن دور قوى الأمن، وكيف تحافظ على القانون، وكيف يأخذ السائقون العمومييون حقوقهم، وحتى أصحاب الشاحنات. وأقول: انا من جهتي، وقد تجاوزت الثمانين، سأبقى أناضل حتى تحقيق مطالبكم".



وإنتهت الجمعية الى إقرار الدعوة إلى الإضراب الأربعاء، في الخامس والعشرين من الجاري. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر