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الاحد في ٢٢ تموز ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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ترامب: رئيسكم المفضل لم يرتكب أي خطأ
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٢١ تموز ٢٠١٨
نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتكاب أي مخالفة وذلك بعد يوم من تقارير أفادت بأن محاميه السابق مايكل كوهين سجل محادثات لهما وهما يناقشان شراء حقوق ملكية قصة امرأة تقول إنها على علاقة بترامب.
وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" إن تسجيل المحامي لحديث موكله "ربما يكون غير قانوني". ووصف محامي لكوهين بيان ترامب بأنه "زائف".
وقال ترامب "لا يمكن تصور أن تقتحم الحكومة مكتب محام إنه أمر لم نسمع به من قبل تقريبا" في إشارة محتملة إلى مداهمة مكتب التحقيقات الاتحادي لمكتب كوهين في نيسان.
وأضاف ترامب "وما لا يمكن تصوره أكثر هو أن يسجل محامي لموكله، إنه أمر لم نسمع به من قبل على الإطلاق وربما يكون غير قانوني. الجيد في الأمر هو أن رئيسكم المفضل لم يرتكب أي خطأ!"
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