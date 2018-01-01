أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، التقى مستشار الرئيس المكلف سعد الحريري ، جورج شعبان، بطلب من الأخير.



وأفادت الخارجية، في بيان، أن الطرفين بحثا "الأوضاع الاجتماعية السياسية المترتبة في لبنان عقب الانتخابات البرلمانية في البلاد والتي جرت في أيار2018، في إطار تشكيل حكومة لبنانية جديدة".

وأشارت الى أنه تم التطرق لمهمة توفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، والبالغ عددهم نحو مليون واحد في لبنان وحده، في ظل الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية في أسرع وقت".



يذكر أن روسيا أنشأت مؤخرا مركزا لاستقبال وإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.