أصدر وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، بيانا جاء فيه:



"إن ما يتم تداوله نقلا عن السيد حسن عادل بزي على موقع فايسبوك بأني تجاوزت الصفوف المنتظرة في مهرجانات بعلبك، هو غير صحيح وأود التوضيح في هذا الخصوص بأنني كنت في مهمة تمثيل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولم أكن أحمل بطاقة دخول وهذا ما كان قد دبره بروتوكول القصر في ممر خاص بدون تجاوز صف أصحاب البطاقات حيث كان يقف النائب الحجار الذي كان قد اشترى بطاقة مشكورا ونحييه على احترامه الحضاري لتراتبية صف حاملي البطاقات.



لذا يرجى توخي الدقة والتأكد قبل توجيه الافتراءات بحق أي كان بخاصة أن ما يتم تداوله بعيد كل البعد عن شيمنا بعلم الجميع وليس ذلك من محبة بالمنصب بل من أجل خدمة المنصب والناس".