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الصراف: قانون الكنيست انتهاك صارخ لحق شعب فلسطين
 
 
 
 
 
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٢١ تموز ٢٠١٨
 
رأى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال يعقوب الصراف ان "مصادقة الكنيست الاسرائيلي على ما يسمى "قانون القومية"، انتهاك صارخ لحق شعب فلسطين بدولة مستقلة عاصمتها القدس، ويضرب بعرض الحائط قرارات الامم المتحدة التي تؤكد حق العودة".

وتساءل "أين يقف المجتمع الدولي والعربي ازاء ما يحدث في فلسطين من عدوان على الشعب الفلسطيني، وماذا سيسجل التاريخ عن هذا الصمت، في حين أن الدعم العربي ضرورة لمواجهة الظلم والاجرام".

وأكد على "حق الشعب الفلسطيني بالوجود على ارضه والعيش بسلام"، مشددا على ان "فلسطين والقدس بالذات، لديهما معان تتخطى السياسة والاقتصاد لانهما يشكلان الأسس في معتقدات كل شعوب العالم: المسيحي، المسلم واليهودي، لذلك فان حصر أي منهما لأي معتقد دون الآخر هو جريمة لا يمكن لأي مؤمن ان يرضى بها".


كلام الصراف جاء خلال لقاءاته في دارته في كرم عصفور، حيث حضرت الشؤون الانمائية لمنطقة عكار. كما شرح لزواره رؤيته لتطوير المؤسسة العسكرية لاسيما لجهة "الانجازات التي تقوم بها وزارة الدفاع من مناقصات وفرت على المؤسسة مبالغ كبيرة، والمشاريع التي تسعى لتنفيذها".
 
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