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غوتيريس يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى تفادي نزاع جديد مدمر
 
 
 
 
 
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٢١ تموز ٢٠١٨
 
دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في بيان، الاسرائيليين والفلسطينيين الى تفادي "نزاع مدمر جديد" بعد تصعيد العنف الجمعة بين اسرائيل وقطاع غزة ما اسفر عن مقتل اربعة فلسطينيين وجندي اسرائيلي.

وقال غوتيريس "ابدي قلقي البالغ حيال هذا التصعيد الخطير للعنف في غزة وجنوب اسرائيل. من واجب جميع الاطراف أن تتفادى بالحاح خطر نزاع جديد مدمر".

وأضاف "أطالب "حماس" والناشطين الفلسطينيين بالكفّ عن اطلاق صواريخ وبالونات حارقة وعدم الانجرار لاستفزازات على طول الخط الفاصل" بين اسرائيل وقطاع غزة.

وتابع "على اسرائيل ان تظهر ضبطا للنفس لتجنب إشعال الوضع".

وخلص الامين العام للمنظمة الدولية "أشجع جميع الاطراف على العمل مع الأمم المتحدة، وخصوصا منسقها الخاص لايجاد مخرج لهذا الوضع الخطير، إنّ أي تصعيد جديد يعرض حياة الفلسطينيين والاسرائيليين للخطر ويفاقم الكارثة الانسانية في غزة ويقوض الجهود الراهنة لتحسين ظروف الحياة والمساعدة في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة".
 
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