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حسن: لجبهة عربية إسلامية بمواجهة عدوانية إسرائيل
 
 
 
 
 
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٢١ تموز ٢٠١٨
 
شجب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن بشدة "الخطوة الجديدة التي إتخذها الكيان الإسرائيلي، وتمثلت بما سمي "قانون الدولة القومية اليهودية"، ما يثبت مرة بعد مرة المخططات العنصرية التي يضمرها هذا العدو لفلسطين وشعبها وأرضها، ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية وشرائع حقوق الانسان، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين".

ورأى في تصريح أن "لا سلام ولا إستقرار في الشرق الاوسط، دون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

ودعا إلى "تشكيل جبهة عربية إسلامية، بالتعاون مع الدول الصديقة لقضية فلسطين، تباشر فورا التحرك في مختلف المستويات لمواجهة هذه الخطوات العدوانية، التي تستكمل الاعتداءات الميدانية اليومية بحق الشعب الفلسطيني المحاصر".
 
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