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ملامح إقليميّة ودوليّة توحي بتأليف الحكومة قريباً
 
 
 
 
 
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٢١ تموز ٢٠١٨
 
رجحت أوساط سياسية مطّلعة عبر "المركزية" أن يكون كلام الرئيس سعد الحريري في شأن تشكيل الحكومة قريبا والارجح خلال اسبوعين في محله، وليس مجرد تمنيات، كما يعتقد البعض، إذ ان بعض المعطيات المحيطة بواقع التشكيل اقليميا ودوليا توحي بتأليف الحكومة في وقت غير بعيد.

وفي حين تؤكد ان جديدا سيطرأ على هذا المحور من شأنه اخراج الحكومة الحريرية الثالثة من عنق زجاجة التأزم، الا انها تضع في دائرة التساؤل قضية معايير التسوية وما اذا ستبقى هي نفسها معتمدة لا سيما النأي بالنفس والابتعاد عن الخلافات وصراعات الخارج والاستقرار او يتم اعتماد اخرى جديدة يضغط في اتجاهها بعض القوى السياسية في الداخل.
 
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