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بوتين وماكرون تناولا في اتصال هاتفي المساعدات الإنسانية لسوريا
 
 
 
 
 
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٢١ تموز ٢٠١٨
 
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت الجهود الإنسانية المشتركة في سوريا خاصة منطقة الغوطة الشرقية، بحسب الكرملين.

وأرسلت فرنسا أمس الجمعة 50 طنا من المساعدات الطبية إلى منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية بعد أن وافقت روسيا على تسهيل إيصالها مما عزز الآمال في جهود الإغاثة في المستقبل.
المصدر : lbc
 
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