A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي بلدة النبي شيت في بعلبك لتفقد اعمال "مشروع بناء سوق يضم 19 محلا وغرفة مبردة للخضار والفاكهة"، في اطار برنامج التوظيف المكثف والبنى التحتية في لبنان الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العمل وبتمويل من الحكومة الالمانية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.



وقال بو عاصي: "يتساءل بعضهم لماذا إنشاء هذا المشروع في النبي الشيت، وهي ليست من بيئة بيار بو عاصي السياسية او الاجتماعية أو الدينية، وكان بإمكانه الدفع كي يتم الاستثمار في منطقة أخرى. لهذا البعض أقول: بيئتي الوحيدة هي لبنان واللبنانيون، وانا وزير الشؤون الاجتماعية لجميع المواطنين. من هنا جاء خيار انشاء هذا المشروع بكلفة 700 الف دولار في النبي شيت".



واشار بو عاصي الى ان "المشاريع الهادفة لتنمية المناطق مستمرة، جزء منها جاء ضمن اطار دعم النزوح السوري وتداعياته على لبنان وانتم تعرفون موقفي الانساني من هذا الملف ومساعدتي الانسانية، ولكن الاهم يبقى اللبناني المضيف، لذا اركز دائما على ضرورة دعم المجتمع المضيف والانسان المضيف، فالاساس الدولة اللبنانية وشعبها". المصدر : lbc لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر