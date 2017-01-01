رفعت برلين عقوبات اقتصادية رمزية كانت فرضتها على تركيا منذ عام، حسب ما أكدت وزارة الاقتصاد الألمانية لوكالة فرنس برس، كما تم خفض التوصيات للمسافرين الألمان إلى تركيا في خطوة انفراج اضافية.



ففي عام 2017، وضعت برلين سقفاً بقيمة مليار يورو ونصف مليار، عبارة عن ضمانات وقروض ومساعدات تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الاوروبي الى الصادرات أو الاستثمارات في تركيا.



وقالت وزارة الاقتصاد إنّ هذا التدبير لن يطبق العام المقبل مؤكدة بذلك صحة المعلومات التي نشرتها صحيفة "الغيماين زيتونغ" في وقت سابق.