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خامنئي:التصور بأن حل المشكلات يكون بالحوار مع أميركا خطأ
 
 
 
 
 
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٢١ تموز ٢٠١٨
 
شدّد المرشد الإيراني ​علي خامنئي​، على أنّ "التصوّر بأنّ حلّ المشكلات يكون عن طريق الحوار مع ​الولايات المتحدة الأميركية​، خطأ فادح"، مشيرًا إلى أنّ "موقف الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ بأنّه "إذا لم يتمّ تصدير نفطنا لن يتم تصدير نفط أي دولة في المنطقة"، مهمّ ويعبّر عن سياسة النظام".

ولفت إلى أنّه "لا يوجد خلل في الدبلوماسية الأيديولوجية، والإيحاء بوجود تعارض بين الأيديولوجيا والمصالح الوطنية ليس صحيحًا"، مؤكّدًا أنّه "لا يمكن الثقة لا بكلام الأميركيين ولا حتّى بتوقيعهم، لذلك لا فائدة من المباحثات معهم"، مركّزًا على أنّه "يجب عدم وقف المباحثات مع ​أوروبا​ ولكن ينبغي ألّا نتعطّل بانتظار حزمة المقترحات الأوروبية"
 
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