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حاصباني يؤكد من نيويورك ضرورة الاستمرار بدعم الجيش
 
 
 
 
 
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٢١ تموز ٢٠١٨
 
بعد عرضه تقريري 'الاسكوا” ولبنان حول اهداف التنمية المستدامة، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى اجتماعات مع مسؤولين في منظمات الامم المتحدة المعنية بالتمنية على رأسهم نائب الأمين العام للأمم المتحدة امينة محمد حيث ناقش الفرص والتحديات أمام لبنان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة مستدامة للوصول الى الأهداف التي وضعتها الامم المتحدة لعام ٢٠٣٠.

وتضم الأهداف النمو الاقتصادي، والطاقة والمياه النظيفة والبيئة والصحة والتعليم والمناخ والحفاظ على الارض والبحار والمساواة ومحاربة الجوع وتحقيق السلام وتحقيق التعاون على المستوى المحلي والدولي.

كما التقى حاصباني سفراء الولايات المتحدة، الصين، روسيا وفرنسا وبحث معهم الوضع في لبنان والمنطقة ومسائل النازحين السوريين حيث شدد على ضرورة إيجاد حلول عملية وسريعة للعودة الامنة. كذلك أكد ضرورة الاستمرار بدعم الجيش اللبناني الذي اثبت قدرته على الحفاظ على الاستقرار والدفاع عن الاراضي اللبناني امام المخاطر الإرهابية وقدرته على بسط الشرعية على كافة الاراضي اللبناني.

وناقش مع حاصباني سفراء الدول في مجلس الأمن موضوع التجديد لليونيفيل ودورها الذي يساعد على الاستقرار اضافة اضافة الى دعم 'الأنروا” التي تهتم بشؤون اللاجئين الفلسطينيية لان لا قدرة للدولة اللبنانية على تحمل تكاليف الصحة والتعليم وغيرها من الاكلاف الاجتماعية، مطالبا بأن تستمر الانروا في اداء هذا الدور حتى تحقيق العودة.
المصدر : RLL
 
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